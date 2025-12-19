Skyscape Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Skyscape Capital hat am 17.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Skyscape Capital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at