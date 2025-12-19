19.12.2025 06:31:28

Skyscape Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Skyscape Capital hat am 17.12.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Skyscape Capital hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,020 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,7 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.12.25 Staatsinsolvenz: Das sind die größten Pleiteweltmeister
14.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 50
14.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 50: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.12.25 KW 50: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX in Grün -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet zum Wochenende leichte Gewinne. Der deutsche Leitindex kommt derweil kaum vom Fleck. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen