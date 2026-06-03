Skyscape Capital hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skyscape Capital äußerte sich am 01.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 abgelaufenen Quartals.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,19 Prozent auf 8,4 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,110 CAD. Im Vorjahr waren ebenfalls -0,110 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,86 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 26,70 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 23,45 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at