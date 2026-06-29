29.06.2026 06:31:29

Skyscape Capital öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Skyscape Capital hat am 26.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Skyscape Capital im vergangenen Quartal 7,5 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 35,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skyscape Capital 5,5 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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