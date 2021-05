SkySpecs erwirbt zwei europäische Windenergie-Technologieunternehmen: Fincovi und Vertikal AI

Gemeinsam bieten diese führenden Anbieter erstklassige Dateneinblicke und Automatisierungen, um Eigentümern und Betreibern von Windparks die bestmögliche Leistung zu ermöglichen

ANN ARBOR, Michigan, 17. Mai 2021 /PRNewswire/ -- SkySpecs , ein weltweit führendes Unternehmen in der Windenergietechnik, hat zwei der führenden Windenergieunternehmen in Europa übernommen: Fincovi , ein führendes Unternehmen im Bereich Financial Asset Management, und Vertikal KI , ein Pionier in der vorausschauenden Wartung für Windenergie. Das kombinierte Unternehmen vereint erstklassige Datenkenntnisse und Automatisierung, um Eigentümern und Betreibern von Windparks zu helfen, optimal in ihre Anlagen zu investieren, sie zu warten und zu verwalten, um nachhaltige Erträge zu erzielen.

SkySpecs, Fincovi und Vertikal AI betreuen Kunden in 26 Ländern und haben Niederlassungen in Ann Arbor (USA), Amsterdam (Niederlande), Dublin (Irland), Vejle (Dänemark) und Hyderabad (Indien).

„Unsere globalen Kunden stehen vor kritischen Herausforderungen, wenn es um die Budgetierung und die Maximierung der Lebensdauer und Rendite ihrer Anlagen geht, während die Windindustrie reift", sagt Danny Ellis, CEO von SkySpecs. „Wir sind begeistert, mit diesen beiden großartigen Unternehmen zusammenzuarbeiten, um globale Windkunden mit den Tools auszustatten, mit denen sie ihr Kapital am besten nutzen und den Zustand und die Leistung ihrer Anlagen im Blick behalten können. Unsere Vision erfordert erstklassige Daten, vorausschauende Erkenntnisse und Automatisierung. Gemeinsam werden wir Eigentümern und Betreibern von Windparks dabei helfen, bestmöglich in die leistungsfähigsten Windkraftanlagen der Welt zu investieren, sie zu warten und zu verwalten."

„Es gibt eine unglaubliche Möglichkeit, Betriebsdaten mit Finanzdaten zu integrieren, um einen besseren Einblick in Anlageninvestitionen zu erhalten", sagte Ray O'Neill, CEO von Fincovi. „Unser Team kann es kaum erwarten, unsere Fähigkeiten zu kombinieren, um Windparkbesitzern bei der Entscheidung zu helfen, wie sie ihren nächsten Dollar investieren sollen."

„Wir nutzen Datenanalysen und angewandte KI, um den Zustand von Windkraftanlagen in Echtzeit zu optimieren", sagt Allan Larsen, CEO von Vertikal AI. „Der Zusammenschluss mit SkySpecs ermöglicht es uns, unsere Software für die vorausschauende Wartung auf den Markt zu bringen - und zwar in großem Umfang -, um den größten Einfluss auf die Leistung bei den Windproduzenten zu erzielen."

Mit zunehmender Entwicklung der Windindustrie und der Alterung der Anlagen besteht ein dringender Bedarf an datengesteuerten, vorausschauenden Erkenntnissen und automatisierten Lösungen, um die Betriebskosten bestmöglich zu verwalten, die Lebensdauer der Anlagen zu verlängern und eine optimale Gesamtproduktion zu erzielen. Diese Nachfrage schafft eine unglaubliche Chance für die vereinte Einheit von SkySpecs, Fincovi und Vertikal AI.

INFORMATIONEN ZU SKYSPECS

SkySpecs bietet erstklassige Dateneinblicke und Automatisierung, um Eigentümern und Betreibern von Windparks zu helfen, optimal in ihre Anlagen zu investieren, sie zu warten und zu verwalten, um nachhaltige Erträge zu erzielen. Wir bieten End-to-End-Lösungen von Robotik und KI-gesteuerter prädiktiver Analytik für die Wartung von Windflügeln und Antriebssträngen bis hin zum finanziellen Asset Management. Das Lösungsangebot von SkySpecs führt zu niedrigeren Betriebskosten und höheren Erträgen von Windkraftanlagen und unterstützt damit die Leistung der weltweit führenden Windkraftanlagenhersteller. SkySpecs ist in 26 Ländern auf 5 Kontinenten tätig und betreut Kunden von Büros in Ann Arbor (USA), Amsterdam (Niederlande), Dublin (Irland), Vejle (Dänemark) und Hyderabad (Indien) aus. Besuchen Sie skyspecs.com .

INFORMATIONEN ZU FINCOVI

Fincovi wird von Ray O'Neill, John Harney, Damian Malone und Jayesh Shah geleitet. Ray, John und Damian sind Branchenveteranen in der Finanz- und Kreditseite der erneuerbaren Energiebranche. Jayesh hat über 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Software-Startups. Fincovi wurde gegründet, um erneuerbare Energien zur bestverwalteten und nachhaltigsten realen Anlageklasse zu machen. Ihre „intelligente Middle-Office"-Plattform verschafft CFOs einen Vorsprung und gibt Finanzcontrollern die Kontrolle über die Skalierung von Portfolios. Einzigartige Cloud-basierte Finanz-Workflows, die auf die Branche zugeschnitten sind, automatisieren viele der zeitaufwändigen Aufträge und ermöglichen erweiterte Berichte, sodass Risiko und Rendite optimiert werden können. Besuchen Sie fincovi.com .

INFORMATIONEN ZU VERTIKAL AI

Vertikal AI ist ein dänisches Startup, das von Allan Larsen und Martin Bach-Andersen geleitet wird, zwei Veteranen der Windindustrie mit zusammen mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung bei den größten Windkraftunternehmen der Welt. Martin, der CTO, ist ein bekannter Technologiepionier, bekannt für die Entwicklung branchenführender KI-Implementierungen im Bereich der Überwachung des Antriebsstrangs. Vertikal begann mit der fortschrittlichen Überwachung von Antriebsstrangschwingungen und geht schnell zu den übrigen an den Turbinen installierten Sensoren über. Die Software-Plattform von Vertikal hilft O&M-Gruppen, den Betrieb zu optimieren, indem Fehler früher und zuverlässiger erkannt werden, was teure Komponentenausfälle und ungeplante Stillstandszeiten reduziert. Besuchen Sie vertikal-ai.com .

