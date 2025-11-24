Skystone Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Skystone Capital lud am 21.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,01 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 61,9 Millionen PLN in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 43,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at