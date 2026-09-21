Skystone Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Skystone Capital ließ sich am 18.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skystone Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 0,01 PLN. Im Vorjahresquartal hatte Skystone Capital ebenfalls ein EPS von 0,010 PLN je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 37,8 Millionen PLN – eine Minderung von 42,17 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65,3 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at