Skystone Capital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Skystone Capital präsentierte am 24.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,05 PLN gegenüber -0,050 PLN je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Skystone Capital im vergangenen Quartal 65,5 Millionen PLN verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skystone Capital 54,8 Millionen PLN umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,070 PLN beziffert. Im Vorjahr hatte Skystone Capital -0,070 PLN je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 256,13 Millionen PLN – ein Plus von 27,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Skystone Capital 201,25 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at