Skystone Capital ließ sich am 20.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Skystone Capital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0,02 PLN. Ein Jahr zuvor waren 0,010 PLN je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 48,35 Prozent auf 32,0 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Skystone Capital 61,9 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.at