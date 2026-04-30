Skyverse Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Skyverse Technology A gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei -0,19 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 396,0 Millionen CNY gegenüber 294,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at