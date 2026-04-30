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30.04.2026 06:31:29
Skyverse Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Skyverse Technology A gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei -0,19 CNY. Ein Jahr zuvor waren -0,050 CNY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 396,0 Millionen CNY gegenüber 294,2 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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