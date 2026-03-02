02.03.2026 06:31:29

Skyverse Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Skyverse Technology A präsentierte in der am 27.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 568,0 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 851,6 Millionen CNY ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,180 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 49,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,38 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,05 Milliarden CNY ausgewiesen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 0,405 CNY sowie einen Umsatz von 2,09 Milliarden CNY prognostiziert.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
