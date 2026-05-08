Skyward Specialty Insurance Group gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Skyward Specialty Insurance Group hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 1,09 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 395,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,73 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Skyward Specialty Insurance Group einen Umsatz von 330,5 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at