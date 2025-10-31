Skyward Specialty Insurance Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Skyward Specialty Insurance Group hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,890 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26,73 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 302,0 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 382,8 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at