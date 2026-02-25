|
25.02.2026 06:31:29
Skyward Specialty Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Skyward Specialty Insurance Group hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite standen 386,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 304,5 Millionen USD umgesetzt.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,07 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,87 USD je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 1,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Skyward Specialty Insurance Group 1,15 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- US-Börsen fester erwartet -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. Die Wall Street dürfte in Grün starten. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.