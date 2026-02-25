Skyward Specialty Insurance Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Skyward Specialty Insurance Group hat am 23.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 1,03 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite standen 386,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 304,5 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4,07 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,87 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,42 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Skyward Specialty Insurance Group 1,15 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at