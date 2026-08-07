Skyward Specialty Insurance Group: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Skyward Specialty Insurance Group präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,930 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Skyward Specialty Insurance Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 48,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 476,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 320,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at