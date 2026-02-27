27.02.2026 06:31:29

SkyWater Technology: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SkyWater Technology hat am 25.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,16 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 126,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,5 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 171,0 Millionen USD ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 2,44 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SkyWater Technology -0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat SkyWater Technology im vergangenen Geschäftsjahr 442,14 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SkyWater Technology 342,27 Millionen USD umsetzen können.

