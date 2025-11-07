SkyWater Technology hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SkyWater Technology hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,95 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat SkyWater Technology 150,7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 60,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 93,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at