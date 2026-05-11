SkyWater Technology präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SkyWater Technology lud am 08.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,25 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,150 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 162,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 61,3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 160,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at