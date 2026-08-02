SkyWest Aktie
WKN: 878075 / ISIN: US8308791024
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02.08.2026 23:27:52
SkyWest Is Buying Back Stock While Its Executives Sell. Here's How to Read It
Chief Financial Officer Robert J. Simmons sold 25,000 shares of SkyWest, Inc. (NASDAQ:SKYW) on July 29, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($110.49); post-transaction value based on July 29, 2026 market close ($109.66).SkyWest, Inc. is a substantial regional airline operator that maintains a diversified business model combining scheduled passenger operations with aircraft leasing activities, positioning itself as a critical regional capacity provider within the broader U.S. aviation ecosystem. With TTM revenues of $4.2 billion and net income of $409.9 million, SkyWest demonstrates the operational scale and profitability characteristic of a leading independent regional carrier.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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