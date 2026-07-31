Skyworks Solutions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Skyworks Solutions präsentierte in der am 28.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 14,76 ARS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 38,28 ARS je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 1 317,06 Milliarden ARS gegenüber 1 108,52 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at