Skyworks Solutions hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Skyworks Solutions lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 0,22 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Skyworks Solutions 0,700 USD je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 934,8 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 3,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Skyworks Solutions 965,0 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at