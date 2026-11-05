Skyworks Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Skyworks Solutions hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,71 ARS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 59,46 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 1 568,37 Milliarden ARS gegenüber 1 461,64 Milliarden ARS im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 78,23 ARS je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Skyworks Solutions ein Gewinn pro Aktie von 166,37 ARS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Skyworks Solutions im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 23,10 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5 707,55 Milliarden ARS. Im Vorjahr waren 4 636,68 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at