Skyworks Solutions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Skyworks Solutions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 36,26 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 47,58 ARS je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Skyworks Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 487,95 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 067,82 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at