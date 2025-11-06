Skyworks Solutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Skyworks Solutions hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,94 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Skyworks Solutions ein EPS von 0,370 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,35 Prozent auf 1,10 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 3,08 USD gegenüber 3,69 USD je Aktie im Vorjahr.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,18 Prozent auf 4,09 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 4,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at