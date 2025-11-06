Skyworks Solutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Skyworks Solutions hat am 04.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 59,55 ARS beziffert. Ein Jahr zuvor waren 16,58 ARS je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Skyworks Solutions im vergangenen Quartal 1 463,94 Milliarden ARS verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 51,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Skyworks Solutions 964,35 Milliarden ARS umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 166,46 ARS beziffert. Im Vorjahr hatten 136,35 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 4 639,29 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 43,07 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3 242,68 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

