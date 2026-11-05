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05.11.2026 06:31:28
Skyworks Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Skyworks Solutions hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,940 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 4,95 Prozent zurück. Hier wurden 1,05 Milliarden USD gegenüber 1,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,14 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 3,11 Prozent auf 3,96 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte Skyworks Solutions 4,09 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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