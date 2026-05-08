Skyworks Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Skyworks Solutions stellte am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 16,20 ARS. Im Vorjahresviertel waren 21,61 ARS je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Skyworks Solutions in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,00 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1 338,17 Milliarden ARS im Vergleich zu 1 006,13 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at