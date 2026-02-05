Skyworks Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skyworks Solutions stellte am 03.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Skyworks Solutions 1,00 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,10 Prozent auf 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Skyworks Solutions 1,07 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at