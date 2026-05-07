Skyworks Solutions zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Skyworks Solutions hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Skyworks Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 943,7 Millionen USD – eine Minderung von 1,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 953,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at