SL Aktie
WKN: 956165 / ISIN: KR7005850003
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05.11.2026 17:45:02
SL Green: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, SL Green (NYSE:SLG) announced that it has reached 95% leased occupancy and expects to soon surpass 2 million square feet.
Premium office space in Manhattan is tightening fast as tenant demand shifts back toward top-tier buildings.
Three takeaways from the call stand out.
Management pushed replacement rents roughly 15% above previous contract rates because high-quality Midtown office space is running out. Tenants are locking in long-term renewals years early to secure prime locations before options disappear.
The company sold a stake in its hospitality platform at 20 times funds from operations (FFO), a metric measuring cash generated by real estate operations, resulting in $40 million in cash proceeds. Selling noncore units at high valuations could highlight hidden asset values across the broader portfolio.
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