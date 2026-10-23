SL Green Realty: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

SL Green Realty hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

SL Green Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,350 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat SL Green Realty 273,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at