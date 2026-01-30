30.01.2026 06:31:29

SL Green Realty stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SL Green Realty präsentierte am 28.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

SL Green Realty hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,48 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,120 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 276,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 17,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 235,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,590 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,080 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,00 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 919,71 Millionen USD umgesetzt worden waren.

