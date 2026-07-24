SL Green Realty vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SL Green Realty äußerte sich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -0,38 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 264,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at