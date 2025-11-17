SL hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SL hat am 14.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 1484,00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SL 1220,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1 302,61 Milliarden KRW vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1 191,74 Milliarden KRW in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at