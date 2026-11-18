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18.11.2026 06:31:28
SL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SL hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 131,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1484,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1 363,90 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 4,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1 302,61 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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