SL vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

SL hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2871,00 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2170,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1 388,04 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1 233,72 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at