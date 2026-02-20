SL: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

SL hat am 19.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1793,34 KRW, nach 1669,00 KRW im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1 408,90 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 1 237,32 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 6906,36 KRW je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SL ein Gewinn pro Aktie von 7998,00 KRW in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat SL in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 5,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5 239,94 Milliarden KRW im Vergleich zu 4 973,27 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 6660,14 KRW geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 5 138,70 Milliarden KRW gerechnet.

Redaktion finanzen.at