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28.09.2026 06:31:29
Slam A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Slam A präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Slam A -0,070 USD je Aktie verdient.
Redaktion finanzen.at
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