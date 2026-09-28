Slam A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Slam A präsentierte in der am 25.09.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Slam A -0,070 USD je Aktie verdient.

Redaktion finanzen.at