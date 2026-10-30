Slam A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Slam A hat am 28.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,19 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,120 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at