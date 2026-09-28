28.09.2026 06:31:29

Slam A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Slam A hat am 25.09.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Slam A ein EPS von -0,070 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at

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