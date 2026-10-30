Slam A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Slam A ließ sich am 28.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Slam A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,19 USD, nach 0,120 USD im Vorjahresvergleich.

Redaktion finanzen.at