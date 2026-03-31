Novo Nordisk Aktie
WKN: 866931 / ISIN: US6701002056
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31.03.2026 20:35:07
Slash Your Wegovy Costs: Novo Nordisk Reveals First-Ever Subscription Plan
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