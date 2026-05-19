Slate Office Real Estate Investment Trust Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Slate Office Real Estate Investment Trust Registered hat am 16.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,54 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,140 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 45,8 Millionen CAD, gegenüber 46,8 Millionen CAD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 2,10 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at