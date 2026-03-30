Slate Office Real Estate Investment Trust Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Slate Office Real Estate Investment Trust Registered präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Slate Office Real Estate Investment Trust Registered im vergangenen Quartal 45,8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Slate Office Real Estate Investment Trust Registered 47,0 Millionen CAD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,150 CAD. Im Vorjahr hatten -5,340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,93 Prozent auf 185,29 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,96 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at