Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-
30.03.2026 06:31:29

Slate Office Real Estate Investment Trust Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Slate Office Real Estate Investment Trust Registered präsentierte am 27.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,69 CAD. Im Vorjahresquartal waren -1,190 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Slate Office Real Estate Investment Trust Registered im vergangenen Quartal 45,8 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Slate Office Real Estate Investment Trust Registered 47,0 Millionen CAD umsetzen können.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,150 CAD. Im Vorjahr hatten -5,340 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,93 Prozent auf 185,29 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 196,96 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen