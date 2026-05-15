Slate Retail REIT Trust Units -U- hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Slate Retail REIT Trust Units -U- hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,33 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Slate Retail REIT Trust Units -U- 0,300 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde auf 81,9 Millionen CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 78,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at