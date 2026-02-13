Slate Retail REIT Trust Units -U-: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Slate Retail REIT Trust Units -U- hat am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,280 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,54 Prozent auf 76,5 Millionen CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 77,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,970 CAD beziffert. Im Vorjahr hatten 0,890 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Slate Retail REIT Trust Units -U- mit einem Umsatz von insgesamt 305,79 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 304,08 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 0,56 Prozent gesteigert.

