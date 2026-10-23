American Express Aktie
WKN: 850226 / ISIN: US0258161092
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23.10.2026 07:59:52
SLB, American Express And 3 Stocks To Watch Heading Into Friday
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Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|35 360,00
|0,28%
|American Express Co.
|279,90
|-3,18%
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