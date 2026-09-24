Schlumberger Aktie

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WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086

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24.09.2026 14:25:45

SLB Bags 4 Integrated Well Construction Contracts By Aramco

(RTTNews) - Thursday, SLB N.V. (SLB) announced that it has been awarded four integrated well construction contracts by Aramco to support oil and gas development across the Kingdom of Saudi Arabia.

Under the contracts, the global energy technology company will deliver more than 450 wells in the three-year term, with an optional extension of up to two years.

The contracts reflect the significant expansion of the company's integrated well construction business in the Kingdom and underscore growing customer adoption of integrated delivery models.

In pre-market hours, SLB was trading at $52.30, up 0.83 percent on the NYSE.

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