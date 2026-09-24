Schlumberger Aktie
WKN: 853390 / ISIN: AN8068571086
|
24.09.2026 14:25:45
SLB Bags 4 Integrated Well Construction Contracts By Aramco
(RTTNews) - Thursday, SLB N.V. (SLB) announced that it has been awarded four integrated well construction contracts by Aramco to support oil and gas development across the Kingdom of Saudi Arabia.
Under the contracts, the global energy technology company will deliver more than 450 wells in the three-year term, with an optional extension of up to two years.
The contracts reflect the significant expansion of the company's integrated well construction business in the Kingdom and underscore growing customer adoption of integrated delivery models.
In pre-market hours, SLB was trading at $52.30, up 0.83 percent on the NYSE.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
|
18.09.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Schlumberger von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Papier Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Schlumberger von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
09.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Wert Schlumberger-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Schlumberger von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
31.08.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
31.08.26
|Verluste in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
28.08.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
28.08.26
|S&P 500-Titel Schlumberger-Aktie: So viel Verlust hätte ein Schlumberger-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Schlumberger N.V. (Ltd.)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Schlumberger N.V. (Ltd.)
|44,60
|-1,32%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.