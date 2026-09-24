Aramco Aktie
WKN DE: A2PVHD / ISIN: SA14TG012N13
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24.09.2026 19:58:41
SLB Lands Multi-Year Saudi Aramco Deals For 450-Plus Wells
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Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)
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04.08.26
|Aramco mit deutlichem Gewinnplus im zweiten Quartal (dpa-AFX)
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03.08.26
|Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
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26.07.26
|Huthi-Miliz reklamiert Angriffe auf Saudi-Ölanlagen für sich (dpa-AFX)
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20.07.26
|Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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28.06.26
|Aramco helicopter crashes at Saudi port (Financial Times)
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28.06.26
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28.06.26
|Hubschrauber von Saudi-Arabiens Ölkonzern stürzt ab - 14 Tote (dpa-AFX)
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11.05.26
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Analysen zu Aramco (Saudi Aramco)
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