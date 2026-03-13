13.03.2026 06:31:28

SLC AGRICOLA stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SLC AGRICOLA präsentierte in der am 11.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

SLC AGRICOLA hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,24 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,070 BRL je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SLC AGRICOLA in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,87 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,15 Milliarden BRL im Vergleich zu 2,07 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 1,00 BRL je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei SLC AGRICOLA ein Gewinn pro Aktie von 1,03 BRL in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 8,32 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte SLC AGRICOLA 6,80 Milliarden BRL umgesetzt.

