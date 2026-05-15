SLC AGRICOLA stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SLC AGRICOLA lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

SLC AGRICOLA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 BRL je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,930 BRL je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,53 Prozent auf 2,03 Milliarden BRL aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,38 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at